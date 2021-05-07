Керлингистки сборной России завоевали прямую путевку в полуфинал ЧМ

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянок. В составе сборной России в матче участие приняли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Сборная России одержала в круговом турнире 11 побед в 13 матчах и после успеха в игре с американками обеспечила себе место в таблице не ниже второго по итогам этапа.