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21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Керлингистки сборной России завоевали прямую путевку в полуфинал ЧМ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Керлингистки сборной России завоевали прямую путевку в полуфинал чемпионата мира в канадском Калгари, победив команду США в своем заключительном матче кругового этапа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 7:3 в пользу россиянок. В составе сборной России в матче участие приняли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Сборная России одержала в круговом турнире 11 побед в 13 матчах и после успеха в игре с американками обеспечила себе место в таблице не ниже второго по итогам этапа.

Российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России. Форма спортсменок лишена российского триколора и герба.

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