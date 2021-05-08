Российcкие керлингистки сыграют со сборной Швеции в полуфинале чемпионата мира

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Осасуна
21
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Лацио
10
Хоккей. НХЛ
9.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
9.05
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.05
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
9.05
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
9.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Текстильщик
31
Хоккей. НХЛ
9.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.05
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
31
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
60
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Челси
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Уэска
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Сампдория
51
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Лорьян
41
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
9.05
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
9.05
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Атлетико
00
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Велес
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Рубин
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Шальке-04
42
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Чайка
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нижний Новгород
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Леванте
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Бордо
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Оренбург
04
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Краснодар-2
60
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
42
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Зенит
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Енисей
10
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
20:42 (мск), источник: ТАСС

Российcкие керлингистки сыграют со сборной Швеции в полуфинале чемпионата мира

ТАСС, 8 мая. Сборная Швеции обыграла команду Канады со счетом 8:3 в стыковом матче за выход в плей-офф чемпионата мира и в полуфинале турнира сыграет с российскими керлингистками. Соревнования проходят в канадском Калгари.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянки по итогам предварительного этапа заняли второе место и гарантировали себе выход в полуфинал. Шведки стали третьими и были вынуждены играть дополнительный матч. Во встрече предварительного этапа между российской и шведской командами победу со счетом 10:8 одержали россиянки.

Полуфинальная встреча состоится в ночь на воскресенье и начнется в 04:30 мск. В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Сборная Швеции является олимпийским чемпионом 2018 года.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Челси» помешал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии
Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год
«Атлетико» остановил Месси фолами и сыграл вничью с «Барселоной»
Не такого возвращения ждал Гончаренко. ЦСКА смял «Краснодар»
«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
«Интер» разгромил «Сампдорию», забив пять мячей
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь