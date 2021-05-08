Российcкие керлингистки сыграют со сборной Швеции в полуфинале чемпионата мира

Россиянки по итогам предварительного этапа заняли второе место и гарантировали себе выход в полуфинал. Шведки стали третьими и были вынуждены играть дополнительный матч. Во встрече предварительного этапа между российской и шведской командами победу со счетом 10:8 одержали россиянки.

Полуфинальная встреча состоится в ночь на воскресенье и начнется в 04:30 мск. В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Сборная Швеции является олимпийским чемпионом 2018 года.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).