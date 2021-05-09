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09:52 (мск), источник: Sport24

Русские керлингистки творят историю в День Победы. Обыграли лучшую команду планеты и могут впервые взять золото ЧМ

Мы в финале!

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Серебро и четыре бронзы — все медали женской сборной России по керлингу на чемпионатах мира. Все награды кроме одной для нашей страны взяла команда Анны Сидоровой. Еще одно третье место принесли России Виктория Моисеева и Ко.

На ЧМ-2021 в канадском Калгари у нас новая команда. Скип Алина Ковалева вместе с Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой на предварительном этапе очень долго шли без поражений. В итоге сборная России, которая из-за запрета CAS и WADA выступает в Канаде под флагом федерации керлинга и с названием RCF, в 13 матчах одержала 11 побед и только дважды проиграла.

Команда Ковалевой забралась на второе место, обеспечив себе не только прямую путевку на Олимпиаду, но и старт плей-офф с полуфинала.

В битве за выход в финал нам противостояли шведки — действующие олимпийские чемпионки, восьмикратные чемпионки мира и лидеры мирового рейтинга.

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В предварительном раунде мы уже победили скандинавок со счетом 10:8. Повторить этот трюк с лучшей командой планеты было сложно, но россиянки выдали фантастическую первую половину игры.

После трех равных эндов в начале матча Ковалева смогла привезти соперницам сразу четыре камня. В какой-то момент шведки поплыли, а наши улыбались и получали удовольствие от игры.

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Сразу за гениальным четвертым эндом последовал шикарный пятый. Сборная России умудрилась заработать очко на хаммере соперниц (право последнего броска). Ковалева выстроила такую оборону, что шведкам прорваться было невозможно. 6:1 по итогам первых пяти эндов.

В этот момент был очень велик соблазн превратиться в ледовый аналог мадридского «Атлетико» и начать играть на удержание счета. И наши не удержались. При тактике построения глухой обороны важно идеально исполнять все 8 бросков. Но наши девушки не железные — иногда проскакивали эмоции, а игроки давали друг другу абсолютно противоположные подсказки.

В шестом энде шведки завели в дом три камня, вернувшись в игру. 6:4.

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В итоге все решалось в последнем энде, когда у России было преимущество в 2 камня, а у шведок — право последнего броска. Наши аккуратно выстраивали оборону, но своими последними бросками Ковалева все же открыла небольшую возможность для опытного шведского капитана Анны Хассельборг, которая могла перевести встречу в экстра-энд. Бросок соперницы получился хорошим, но достаточным лишь для того, чтобы победить только с одним камнем.

Итоговый успех России — 8:7. Наша команда сыграет в финале во второй раз в истории. Россиянки кричали и обнимались, а шведки отправились готовиться к матчу за бронзу.

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Финал пройдет уже сегодня. В 22.00 по Москве россиянки сыграют с лучшей командой предварительного раунда и действующими чемпионками мира — сборной Швейцарии, которой мы проиграли несколько дней назад со счетом 6:8. Надеемся, что в самом важном матче в истории российского керлинга реванш будет взят.

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