Русские керлингистки творят историю в День Победы. Обыграли лучшую команду планеты и могут впервые взять золото ЧМ

Серебро и четыре бронзы — все медали женской сборной России по керлингу на чемпионатах мира. Все награды кроме одной для нашей страны взяла команда Анны Сидоровой. Еще одно третье место принесли России Виктория Моисеева и Ко.

На ЧМ-2021 в канадском Калгари у нас новая команда. Скип Алина Ковалева вместе с Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой на предварительном этапе очень долго шли без поражений. В итоге сборная России, которая из-за запрета CAS и WADA выступает в Канаде под флагом федерации керлинга и с названием RCF, в 13 матчах одержала 11 побед и только дважды проиграла.

Команда Ковалевой забралась на второе место, обеспечив себе не только прямую путевку на Олимпиаду, но и старт плей-офф с полуфинала.

В битве за выход в финал нам противостояли шведки — действующие олимпийские чемпионки, восьмикратные чемпионки мира и лидеры мирового рейтинга.

В предварительном раунде мы уже победили скандинавок со счетом 10:8. Повторить этот трюк с лучшей командой планеты было сложно, но россиянки выдали фантастическую первую половину игры.

После трех равных эндов в начале матча Ковалева смогла привезти соперницам сразу четыре камня. В какой-то момент шведки поплыли, а наши улыбались и получали удовольствие от игры.

Сразу за гениальным четвертым эндом последовал шикарный пятый. Сборная России умудрилась заработать очко на хаммере соперниц (право последнего броска). Ковалева выстроила такую оборону, что шведкам прорваться было невозможно. 6:1 по итогам первых пяти эндов.

В этот момент был очень велик соблазн превратиться в ледовый аналог мадридского «Атлетико» и начать играть на удержание счета. И наши не удержались. При тактике построения глухой обороны важно идеально исполнять все 8 бросков. Но наши девушки не железные — иногда проскакивали эмоции, а игроки давали друг другу абсолютно противоположные подсказки.

В шестом энде шведки завели в дом три камня, вернувшись в игру. 6:4.

В итоге все решалось в последнем энде, когда у России было преимущество в 2 камня, а у шведок — право последнего броска. Наши аккуратно выстраивали оборону, но своими последними бросками Ковалева все же открыла небольшую возможность для опытного шведского капитана Анны Хассельборг, которая могла перевести встречу в экстра-энд. Бросок соперницы получился хорошим, но достаточным лишь для того, чтобы победить только с одним камнем.

Итоговый успех России — 8:7. Наша команда сыграет в финале во второй раз в истории. Россиянки кричали и обнимались, а шведки отправились готовиться к матчу за бронзу.