«За золотом — в следующем году». Российские керлингистки завоевали серебро чемпионата мира

В составе российской команды выступали скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Предварительный этап россиянки завершили на втором месте, что позволило команде напрямую выйти в полуфинал, где спортсменки обыграли шведок (8:7). Российская команда завоевала лицензию на Олимпийские игры в Пекине еще после девятого матча на турнире, обеспечив себе место в плей-офф.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С прицелом на Олимпиаду

«Сенсации не состоялось, к сожалению, но считаю, что все равно это грандиозный результат в сегодняшней ситуации, — сказал ТАСС после финала президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Была феноменальная игра в группе, и это лучший результат за всю историю российского керлинга. Но одновременно мы ждали после такой игры золота. В любом случае это очень важное и достойное серебро для всей команды и федерации».

Поздравляю нашу команду и тренеров, шикарно играли наши девчонки. Ситуация непростая, почти не было выездов за рубеж, нам удавалось проводить редкие турниры на территории России. Дмитрий Свищев президент Федерации керлинга России

Свищев также отметил, что женской и мужской национальным командам необходимо забыть о результатах чемпионата мира и сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм. В апреле российские керлингисты заняли четвертое место на мировом первенстве.

«Поздравляю нашу команду и тренеров, шикарно играли наши девчонки. Ситуация непростая, почти не было выездов за рубеж, нам удавалось проводить редкие турниры на территории России. Считаю, что нашим иностранным партнерам и соперникам было чуть проще, они могли в Европе или Канаде редко, но встречаться с сильными оппонентами. Но стратегия тренеров и работа нашей команды были на правильном пути. Очень надеемся на Олимпийские игры, целенаправленно будем готовиться к ним», — добавил собеседник агентства.

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Закономерный результат

Тренер команды Беланов назвал выход в финал закономерным и заслуженным результатом.

«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение, — рассказал он. — Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, — это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился».

Ковалева, в свою очередь, отметила, что в команде счастливы завоеванию серебряных наград. «Мы сегодня допускали больше ошибок, чем вчера, что и стало ключом к нашему поражению. Безусловно, мы счастливы, мы много для этого работали. Придется в следующем году ехать за золотом», — подытожила она выступление на чемпионате мира.

Российская сборная выступала на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году.