Россияне потерпели третье поражение на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Российская команда потерпела третье поражение подряд на старте турнира. в следующем матче Москалева и Еремин сыграют с шотландцами.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3224894966458?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России выступает в группе А вместе со сборными Чехии, Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи и Шотландии. Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал соревнований. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в ½ финала с командами, которые в группе В станут третьей и второй.

Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.

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Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться национальный гимн.