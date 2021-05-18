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19:58 (мск), источник: ТАСС

Россияне потерпели третье поражение на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли команде Германии со счетом 1:7 в матче третьего тура чемпионата мира среди смешанных пар. Соревнования проходят в шотландском Абердине.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда потерпела третье поражение подряд на старте турнира. в следующем матче Москалева и Еремин сыграют с шотландцами.

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Сборная России выступает в группе А вместе со сборными Чехии, Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи и Шотландии. Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал соревнований. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в ½ финала с командами, которые в группе В станут третьей и второй.

Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.

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Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться национальный гимн.

Первый чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар прошел в 2008 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

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