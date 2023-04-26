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11:12 (мск), источник: ТАСС

Керлингист Крушельницкий допускает, что допинг ему подсыпали спецслужбы одной из стран

Во время Олимпийских игр 2018 года в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по керлингу Александр Крушельницкий допускает, что за организацией его допингового дела на Олимпийских играх 2018 года стояли спецслужбы одной из стран. Об этом он заявил в среду в интервью ТАСС.

«Вполне возможно, — ответил Крушельницкий на вопрос, могут ли спецслужбы одной из стран причастны к его делу. — Я очень сильно надеюсь, что причастные к этому люди сполна понесут за это наказание».

Крушельницкий в 2018 году вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал олимпийскую бронзу в дабл-миксте, однако во время Игр стало известно, что в его пробе обнаружен мельдоний. Керлингист был дисквалифицирован на четыре года.

Спортсмен считает, что допинг ему подсыпали в Олимпийской деревне. «В квартиру, где мы жили по пять человек, забегали волонтеры, и у них был доступ ко всем комнатам. Но даже там я не пил из открытой бутылки с водой, если на время оставлял ее без присмотра. Может, это произошло в столовой, может, в другом месте, сложно сказать», — отметил он.

Крушельницкий отметил, что еще за два года до Игр он начал соблюдать меры предосторожности, которые бы исключили случайное попадание допинга в его организм. «Мы даже смеялись, что его продолжали тогда рекламировать по телевизору, — сказал он о мельдонии. — Люди, которые это сделали, понимали, что мы двукратные чемпионы мира, что мы возглавляли мировой рейтинг. Плюс на Олимпиаде нас так распиарили. Да и две пробы у меня взяли с промежутком в семь часов уже в самом конце, словно ждали, когда подкинут».

Крушельницкому 30 лет, после четырехлетней дисквалификации он возобновил карьеру и стал чемпионом России в составе мужской команды Санкт-Петербурга.

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