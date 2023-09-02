Эстонского керлингиста дисквалифицировали за выступления в России

Отмечается, что Власов не может не только представлять Эстонию на международной арене, но и участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых ECL до конца сезона-2023/24.

Как подчеркнули в ECL, участие в соревнованиях в России и Белоруссии запрещено в связи с украинским конфликтом. Согласно заявлению союза керлинга Эстонии, Власов выступал на турнире, проходившем 24—27 августа в Светлогорске Калининградской области. Он играл в одной команде с белорусскими спортсменами.

В начале года Власов стал чемпионом Эстонии среди мужчин в команде капитана Эдуарда Вельцмана.