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12:40 (мск), источник: Известия

Эстонского керлингиста дисквалифицировали за выступления в России

Эстонский союз керлинга (ECL) отстранил от международных турниров члена эстонской сборной Михаила Власова, который принял участие в соревнованиях в России. Об этом 1 сентября сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

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Отмечается, что Власов не может не только представлять Эстонию на международной арене, но и участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых ECL до конца сезона-2023/24.

Как подчеркнули в ECL, участие в соревнованиях в России и Белоруссии запрещено в связи с украинским конфликтом. Согласно заявлению союза керлинга Эстонии, Власов выступал на турнире, проходившем 24—27 августа в Светлогорске Калининградской области. Он играл в одной команде с белорусскими спортсменами.

В начале года Власов стал чемпионом Эстонии среди мужчин в команде капитана Эдуарда Вельцмана.

Ранее, 6 августа, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому неизбежно создание параллельных структур.

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