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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение россиян и белорусов от международных стартов до конца сезона‑2023/24, сообщается на сайте организации.

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Источник: AP 2023

Решение было принято на заседании совета организации. Ранее обе ассоциации были отстранены от участия в соревнованиях по керлингу до 31 декабря 2023 года. Теперь этот срок был продлен в связи с опасениями, что участие сборных России и Белоруссии «может нанести ущерб целостности соревнований из-за конфликта на Украине».

В WCF отметили, что совет продолжает следить за тем, как ассоциации-члены и спортсмены относятся к конфликту, и оставляет за собой право пересмотреть свое решение, если это потребуется.

WCF впервые отстранила сборные России и Федерацию керлинга России от соревнований на фоне ситуации на Украине в начале марта 2022 года.

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