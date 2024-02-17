Сборная Санкт-Петербурга по керлингу выиграла две золотые медали на Спартакиаде

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга одержала победу в соревнованиях среди женщин и смешанных пар по керлингу на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Красноярске.

В соревнованиях среди смешанных пар сборная Санкт-Петербурга в финале победила команду Московской области со счетом 8:7. Третье место заняла команда Иркутской области. В женском турнире команда Санкт-Петербурга в финальной встрече одолела сборную Московской области (6:5). Третьими стали керлингистки Владимирской области.

В соревнованиях среди мужчин сильнее всех оказалась команда Краснодарского края, победившая в финале сборную Иркутской области (6:4). Бронзовая медаль досталась команде Санкт-Петербурга.