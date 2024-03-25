Женская сборная Канады победила на домашнем чемпионате мира по керлингу
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Канады выиграла чемпионат мира по керлингу среди женщин, который завершился в Сиднее (Канада).
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Канады выиграла чемпионат мира по керлингу среди женщин, который завершился в Сиднее (Канада).
В финальном матче хозяйки турнира обыграли швейцарок со счетом 7:5.
Канадки в рекордный, 18-й раз стали победительницами турнира, на втором месте по количеству побед швейцарки (10).
В матче за бронзовые медали представительницы Южной Кореи нанесли поражение итальянкам со счетом 6:3.
Всемирная федерация керлинга (WCF) отстранила сборные России и Федерацию керлинга России от соревнований на фоне ситуации на Украине в начале марта 2022 года.