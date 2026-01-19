Юниорские сборные РФ по керлингу допустили до соревнований с флагом и гимном

«Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, совет Всемирной федерации керлинга (WCF), состоявшийся на прошлой неделе, принял решение допустить российских юниоров к международным соревнованиям. Юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны. Впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне 5—10 мая на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар в Эдмонтоне», — написал Дегтярев.