Соревнования по керлингу на Олимпиаде-2026 прервали из-за проблем со светом

Соревнования по керлингу на Олимпийских играх были прерваны из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д’Ампеццо, сообщает Окко.

После 5 минут задержки освещение было восстановлено.

4 февраля стартовала первая сессия соревнований по керлингу среди смешанных пар. На лед соревнований вышли сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Чехии и Канады, Эстонии и Швейцарии. Матчи стали первыми на Играх 2026 года.

Церемония открытия зимних Олимпиады-2026 состоится 6 февраля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
