Соревнования по керлингу на Олимпиаде-2026 прервали из-за проблем со светом

После 5 минут задержки освещение было восстановлено.
4 февраля стартовала первая сессия соревнований по керлингу среди смешанных пар. На лед соревнований вышли сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Чехии и Канады, Эстонии и Швейцарии. Матчи стали первыми на Играх 2026 года.
Церемония открытия зимних Олимпиады-2026 состоится 6 февраля и начнется в 22.00 по московскому времени.
Узнать больше по теме
