Нападающий «Спартака»: Кокорин, Чочиев — много кто из футболистов играет в CS
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем занимается во время карантина
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем занимается во время карантина
Об этом Соболев рассказал в видео для клубного канала на YouTube.
«Вечерком могу позволить себе поиграть в
Ранее Александр Соболев признался, что не встречал футболиста, который мог бы его обыграть в старых версиях FIFA от Electronic Arts. Тогда же он рассказал о своем увлечении CS: GO.