Нападающий «Спартака»: Кокорин, Чочиев — много кто из футболистов играет в CS

«Вечерком могу позволить себе поиграть в Counter-Strike с ребятами. Ну, Кокорин, Чочиев — много кто играет из футболистов, у нас своя команда. Сейчас из-за карантина бывает много народа, и мы против друг друга даже играем 5v5. У нас серьезные противостояния», — рассказал Соболев.