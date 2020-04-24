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11:47 (мск), источник: Cybersport.ru

Нападающий «Спартака»: Кокорин, Чочиев — много кто из футболистов играет в CS

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что вечерами играет в Counter-Strike: Global Offensive — по его словам, шутером от Valve также увлекаются многие другие футболисты.

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Источник: Cybersport.ru

Об этом Соболев рассказал в видео для клубного канала на YouTube.

«Вечерком могу позволить себе поиграть в Counter-Strike с ребятами. Ну, Кокорин, Чочиев — много кто играет из футболистов, у нас своя команда. Сейчас из-за карантина бывает много народа, и мы против друг друга даже играем 5v5. У нас серьезные противостояния», — рассказал Соболев.

Ранее Александр Соболев признался, что не встречал футболиста, который мог бы его обыграть в старых версиях FIFA от Electronic Arts. Тогда же он рассказал о своем увлечении CS: GO.

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