Стоит ли покупать Дугласа Косту в FIFA Ultimate Team?

Источник: Cybersport.ru

Характеристики Дугласа Косты Общие характеристики Дугласа Косты в FIFA 20: рейтинг — 8,5/10; скорость — 10/10; пас — 8/10; удар — 9/10; дриблинг — 10/10.

Карточка Дугласа Косты всегда была популярна на старте игры, она есть почти у всех. Еще бы, ведь бразилец выступает в Серии А, где можно собрать бюджетный состав, который будет играбельным. Однако по мере игры Коста просто забывается, поскольку появляются более сильные футболисты, которым отдают место в стартовом составе.

В этот раз EA включила игрока в FUT Birthday. Коста получил крутые параметры и пятую звездочку на слабую ногу, так он превратился в конкурента Неймару и отличный линк для Криштиану Роналду. При этом ценник у Косты ниже, чем у более именитого соотечественника.

Как показывает себя в игре

В атаке

Бегает Коста очень быстро (скорость 98/95). Даже базовая версия может улететь от защитников соперника, а эта и вовсе напоминает ракету. У игрока нет проблем с маневренностью. Он умеет очень резко останавливаться, протискиваться по лицевой в штрафную и скидывать мяч под удар. Scoop turn в его исполнении зачастую очень опасен.

Бьет футболист тоже неплохо. Сила удара прокачана максимально, что позволяет прошивать вратарей с края штрафной в ближний угол. Немаловажно, что Дуглас Коста левша, он опасен и за пределами штрафной — подкрутка (90) и дальние удары (94) отлично работают. Иногда его приходится использовать на правом фланге, так что результативно закрутить в дальний угол с левой он тоже сможет. С правой же, несмотря на пять звезд на слабой ноге, есть проблемы. У того же Гризманна в этом плане все намного лучше.

Но недостатки у Косты тоже есть — его почти невозможно использовать на фланге. Навесы с края добираются до адресата раз или два из десяти. То же самое касается и прострелов. Дальние передачи — тоже больная тема. Перевод с фланга практически обречен на провал. Можно, конечно, переставить Косту в центр, но там он проигрывает защитникам в силе.

В защите

Для наглядности приведем пример Эктора Бельерина. Испанец как раз очень эффективен против Косты. Он не дает ему разбежаться, а в случае с хорошим коннектом может еще и догнать. Оттеснить от мяча тоже не составляет труда. Главное — не отдать позицию при входе в штрафную.

Влияние

Серьезного влияния на игру Коста не окажет. Но если выпустить его на замену во втором тайме, то бразилец может стать серьезной занозой. Когда защитники и опорники устают, Дуглас Коста легко убежит от них. Можно назвать его улучшенной версией Адамы Траоре: у бразильца лучше пас и удар.

Но на роль игрока стартового состава в серьезных матчах он не потянет: слишком малы параметры стабильности (83) и силы (70), а завершение (75) может стать очень большой проблемой, несмотря на все характеристики.

Стоимость на рынке

Сейчас Дуглас Коста стоит 428 тыс. монет. Стоит он своих денег? Да, но с натягом, учитывая, что за Неймара придется отдать лишь на 100 тыс. больше. Это игроки совершенно разных весовых категорий. Но у каждого свой игровой стиль, и Дуглас Коста с Неймаром у разных игроков могут решать кардинально разные задачи.

Итог