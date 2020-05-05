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11:50 (мск), источник: Cybersport.ru

Гонщик Red Bull Алекс Албон выиграл виртуальный Гран-при «Формулы-1»

Гонщик Aston Martin Red Bull Racing Алекс Албон стал победителем виртуального Гран-при Бразилии по F1 2019. Второе место из-за трехсекундного штрафа Шарля Леклера занял пилот Williams Джордж Расселл. Представитель Scuderia Ferrari остановился на третьей позиции.

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Источник: Cybersport.ru

В заезде также участвовали сын Ральфа Шумахера Дэвид Шумахер, Стоффель Вандорн, резервный гонщик Mercedes Эстебан Гутьеррес, Ландо Норрис, пилоты из младших серий и спортсмены.

По расписанию сезона гонка должна была пройти на трассе «Зандворт» в Нидерландах, но она отсутствует в прошлогодней версии гоночного симулятора. Поэтому организаторы решили заменить ее на «Интерлагос». Следующий Гран-при состоится на трассе в Барселоне. Кто поучаствует в гонке — пока не сообщается.

Заезд продлился 36 кругов.

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