Гонщик Red Bull Алекс Албон выиграл виртуальный Гран-при «Формулы-1»
Гонщик Aston Martin Red Bull Racing Алекс Албон стал победителем виртуального
Гонщик Aston Martin Red Bull Racing Алекс Албон стал победителем виртуального
В заезде также участвовали сын Ральфа Шумахера Дэвид Шумахер, Стоффель Вандорн, резервный гонщик Mercedes Эстебан Гутьеррес, Ландо Норрис, пилоты из младших серий и спортсмены.
По расписанию сезона гонка должна была пройти на трассе «Зандворт» в Нидерландах, но она отсутствует в прошлогодней версии гоночного симулятора. Поэтому организаторы решили заменить ее на «Интерлагос». Следующий
Заезд продлился 36 кругов.