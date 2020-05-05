Гонщик Red Bull Алекс Албон выиграл виртуальный Гран-при «Формулы-1»

По расписанию сезона гонка должна была пройти на трассе «Зандворт» в Нидерландах, но она отсутствует в прошлогодней версии гоночного симулятора. Поэтому организаторы решили заменить ее на «Интерлагос». Следующий Гран-при состоится на трассе в Барселоне. Кто поучаствует в гонке — пока не сообщается.