IIHF проведет киберспортивный турнир по хоккею среди болельщиков

Источник: Reuters

Турнир пройдет с 15 мая по 5 июня. Игры будут проходить в симуляторе EA SPORTS NHL 20 на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One. В соревновании примут участие болельщики из 16 стран, чьи сборные должны были выступить на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии. 21 марта IIHF объявила об отмене мирового первенства из-за пандемии коронавируса.

Для участия в виртуальном турнире с 8 мая будет открыта регистрация на специальном киберспортивном портале IIHF. Квалификационный раунд запланирован на 15—22 мая . С 29 мая начнется раунд плей-офф. Финал запланирован на 5 июня.