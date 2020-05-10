90-летняя геймерша из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса

Как стало известно из её интервью YouТube-каналу Guinness World Records, в список рекордсменов её включили ещё в ноябре 2019 года, когда ей было 89 лет.

У Хамако Мори игровой стаж более 38 лет. Помимо стримов она активно ведёт канал на YouTube, на который подписано более 180 тыс. человек. Её любимыми играми являются Resident Evil 3, Call of Duty: Modern Warfare, Borderlands 3 и Days Gone.



По словам Мори, на игры она тратит по 7−8 часов в день. Геймерша призналась, что сильно переживает, когда ей не удаётся пройти ту или иную миссию в игре.



Невзирая на возраст, японка выражает мнение об играх достаточно профессионально. В частности, похвалила GTA V за хорошую графику. По её словам, во время игры складывается ощущения, что она смотрит фильм.