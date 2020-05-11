Победители турниров «Московского киберспорта» выступят в финале чемпионата Москвы

Проект организован столичной федерацией компьютерного спорта и Федерацией шахмат Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. «Московский киберспорт» направлен на то, чтобы поддержать москвичей в условиях самоизоляции, познакомить с новыми видами спорта, приобщить к регулярным занятиям и тренировкам.

«Московский киберспорт — это душа и сердце компьютерных игр столицы. Мы проводим не просто серию турниров, но создаем основу для будущих регулярных киберспортивных мероприятий. Сильнейшие по итогам трех месяцев соревнований “Московского киберспорта” получат квоты на участие в финальном этапе чемпионата столицы», — сказал Горбаченко.

Первыми в борьбе за победу столкнутся игроки четырех популярных дисциплин: CS: GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra, соревнования будут проходить в формате дуэли — один на один. Сначала участники пройдут через квалификационные турниры, в каждом из которых разыграют между собой призовой фонд в размере 5 тыс. рублей для тройки лучших и суммарно 1 тыс. рейтинговых баллов для вошедших в топ-16. При этом максимальное количество участников одного турнира варьируется в разных дисциплинах от 128 до 512 человек. По итогам каждого месяца обладатели наибольшего количества рейтинговых баллов примут участие в промежуточных гранд-финалах с более внушительными призовыми фондами.