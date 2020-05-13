Стартовал турнир по FIFA 20 — в нем участвуют восемь футболистов «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Футболистов «Спартака» разделили на две группы. В квартете А выступают Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Наиль Умяров. 12 мая состоялись первые матчи. Умяров обыграл Жиго со счетом 2:1, а следом уступил Тилю — 0:4.

В группе В выступают Алекс Крал, Джордан Ларссон, Александр Селихов и Александр Соболев. В этом квартете был сыгран только один поединок. Ларссон обыграл Крала со счетом 6:0.

Трансляция матчей турнира Lukoil Cyber Cup проходит на официальном канале «Спартака» на YouTube. Организаторы также сообщили, что во время чемпионата болельщики смогут задать вопросы футболистам.