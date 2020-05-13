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13:36 (мск), источник: Cybersport.ru

Стартовал турнир по FIFA 20 — в нем участвуют восемь футболистов «Спартака»

Стартовал турнир Lukoil Cyber Cup по FIFA 20, организованный футбольным клубом «Спартак». В чемпионате участвуют восемь игроков московской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Футболистов «Спартака» разделили на две группы. В квартете А выступают Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Наиль Умяров. 12 мая состоялись первые матчи. Умяров обыграл Жиго со счетом 2:1, а следом уступил Тилю — 0:4.

В группе В выступают Алекс Крал, Джордан Ларссон, Александр Селихов и Александр Соболев. В этом квартете был сыгран только один поединок. Ларссон обыграл Крала со счетом 6:0.

Трансляция матчей турнира Lukoil Cyber Cup проходит на официальном канале «Спартака» на YouTube. Организаторы также сообщили, что во время чемпионата болельщики смогут задать вопросы футболистам.

Ранее игрок «Спартака» Георгий Джикия стал победителем другого чемпионата по интерактивному футболу.

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