Игра GTA V стала бесплатной

Источник: AFP 2020

Игра стала бесплатной в рамках акционной раздачи игр от сетевого магазина. С 14 мая геймеры могут скачать GTA V, она будет доступна для загрузки в течение недели с момента релиза, до 21 мая.

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Обычно Epic Games Store выпускает «загадочную игру» раз в неделю и в определенное время, однако в данном случае информация о бесплатной раздаче культовой видеоигры появилась в сети за несколько часов до релиза. Пользователи Twitter заметили, что официальный аккаунт магазина анонсировал появление GTA V и позже удалил публикацию, однако скриншоты с записью удалось сохранить.

Согласно сообщению владельца аккаунта @Wario64, следующей бесплатной игрой магазина станет RPG «Ведьмак 3: Дикая охота». Видеоигра, созданная по мотивам серии романов писателя Анджея Сапковского, вышла в 2015 году. Пользователь Twitter обратил внимание, что информация о релизе появилась на сайте Epic Games Store, но была оперативно удалена.