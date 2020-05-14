Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Источник: РИА Новости

«Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры», — говорится в сообщении магазина в твиттере.

В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.