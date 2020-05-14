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14 мая, источник: РИА Новости

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.

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Источник: РИА Новости

«Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры», — говорится в сообщении магазина в твиттере.

В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная экшн-игра с открытым миром, изданная компанией Rockstar Games. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 миллионов копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraf.

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