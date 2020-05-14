Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
«Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры», — говорится в сообщении магазина в твиттере.
В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.
Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная