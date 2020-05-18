Финал чемпионата России по киберспорту пройдет в онлайн-формате

Источник: РИА "Новости"

В октябре 2019 года правительство Нижегородской области и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о развитии киберспорта в регионе. Финал чемпионата России по киберспорту планировалось провести в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 23—24 мая .

«В связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции финальные игры пройдут в онлайн-режиме 23—24 мая . Общий призовой фонд чемпионата — 4 млн рублей», — отмечается в сообщении.

По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, рассматривалось несколько вариантов проведения соревнований. «Мы остановились на том, что финал чемпионата России должен пройти в изначально запланированные даты. Киберспорт в числе первых адаптировался к новым обстоятельствам. Несправедливо лишать спортсменов возможности проявить свои навыки сейчас, когда они уже подготовились к решающему состязанию, поэтому мы отказались от варианта переноса на осень», — приводятся в сообщении слова Смита.

Он высказал уверенность, что в будущем неоднократно представится возможность провести турнир в Нижнем Новгороде.