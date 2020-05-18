Финал чемпионата России по киберспорту пройдет в онлайн-формате
ТАСС, 18 мая. Финал чемпионата России по киберспорту, который должен был пройти в Нижнем Новгороде, состоится
ТАСС, 18 мая. Финал чемпионата России по киберспорту, который должен был пройти в Нижнем Новгороде, состоится
В октябре 2019 года правительство Нижегородской области и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о развитии киберспорта в регионе. Финал чемпионата России по киберспорту планировалось провести в
«В связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции финальные игры пройдут в
По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, рассматривалось несколько вариантов проведения соревнований. «Мы остановились на том, что финал чемпионата России должен пройти в изначально запланированные даты. Киберспорт в числе первых адаптировался к новым обстоятельствам. Несправедливо лишать спортсменов возможности проявить свои навыки сейчас, когда они уже подготовились к решающему состязанию, поэтому мы отказались от варианта переноса на осень», — приводятся в сообщении слова Смита.
Он высказал уверенность, что в будущем неоднократно представится возможность провести турнир в Нижнем Новгороде.
В финале соревнований примут участие киберспортсмены из Калининграда, Магнитогорска, Оренбурга, Твери, Москвы,