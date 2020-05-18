Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17.05
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
14:17 (мск), источник: ТАСС

Финал чемпионата России по киберспорту пройдет в онлайн-формате

ТАСС, 18 мая. Финал чемпионата России по киберспорту, который должен был пройти в Нижнем Новгороде, состоится 23—24 мая в онлайн-формате. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минспорта Нижегородской области.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В октябре 2019 года правительство Нижегородской области и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о развитии киберспорта в регионе. Финал чемпионата России по киберспорту планировалось провести в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде 23—24 мая.

«В связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции финальные игры пройдут в онлайн-режиме 23—24 мая. Общий призовой фонд чемпионата — 4 млн рублей», — отмечается в сообщении.

По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, рассматривалось несколько вариантов проведения соревнований. «Мы остановились на том, что финал чемпионата России должен пройти в изначально запланированные даты. Киберспорт в числе первых адаптировался к новым обстоятельствам. Несправедливо лишать спортсменов возможности проявить свои навыки сейчас, когда они уже подготовились к решающему состязанию, поэтому мы отказались от варианта переноса на осень», — приводятся в сообщении слова Смита.

Он высказал уверенность, что в будущем неоднократно представится возможность провести турнир в Нижнем Новгороде.

В финале соревнований примут участие киберспортсмены из Калининграда, Магнитогорска, Оренбурга, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного и других городов России. В финале представлено шесть видов программ: Dota 2, StarCraft II, спортивный симулятор NHL 20, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush и мобильная киберспортивная игра Clash Royale, отмечается в сообщении.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
Финские тренеры выстроились в очередь, чтобы возглавить клуб КХЛ
Источник: Отец Хабиба по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Игрок «Рубина» с коронавирусом контактировал с братом-динамовцем
Алине Загитовой исполнилось 18 лет (фото)
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь