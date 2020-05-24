Сборные Франции, Испании и Италии вышли в ¼ финала киберфутбольного Евро-2020

В матчах ¼ финала сборная Нидерландов встретится с командой Румынии, сборная Испании — с командой Сербии, сборная Италии — с командой Израиля, сборная Франции — с командой Хорватии. Все встречи пройдут в воскресенье. Участники играют в eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020), сборная России не сумела пробиться в финальный раунд турнира через квалификацию.