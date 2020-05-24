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11:21 (мск), источник: ТАСС

Сборные Франции, Испании и Италии вышли в ¼ финала киберфутбольного Евро-2020

ТАСС, 24 мая. Команды Франции, Испании, Италии и Нидерландов сыграют в ¼ финала чемпионата Европы 2020 года по киберфутболу. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Европы по футболу.

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Источник: AP 2020

В матчах ¼ финала сборная Нидерландов встретится с командой Румынии, сборная Испании — с командой Сербии, сборная Италии — с командой Израиля, сборная Франции — с командой Хорватии. Все встречи пройдут в воскресенье. Участники играют в eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020), сборная России не сумела пробиться в финальный раунд турнира через квалификацию.

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17 марта чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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