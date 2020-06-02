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12:07 (мск), источник: Cybersport.ru

Евгений Золотарев: Цены на игроков в CS: GO неоправданно высокие

CEO организации Natus Vincere Евгений Золотарев рассказал, что стоимость игроков в CS: GO слишком завышена в соотношении с доходами клубов. В комментарии для Forbes он также объяснил, как коронавирус навредил планам организации на 2020 год.

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Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Евгений Золотарев:

«Цены на игроков в CS: GO неоправданно высокие. Особенно если соотносить их с доходам клубов. Но при этом дисциплина монетизируется лучше остальных — отсюда и спрос. Плюс CS: GO очень хорошо растет в период карантина. Игра понятна даже неподготовленному пользователю. Это увеличивает и аудиторию игроков, и аудиторию зрителей».

Золотарев объяснил, почему без офлайн-турниров сокращаются доходы организации.

Евгений Золотарев:

«В 2020-м мы планировали достичь оборота в $8 млн, но из-за пандемии сложно предсказать финансовые итоги. Да, у киберспорта растут просмотры, у клубов частично сокращаются расходы. Но многие турниры отменены или отложены. Команды не могут играть онлайн через континенты, так что организаторы вынуждены дробить соревнования на региональные и, соответственно, делить призовые. Кроме того, спонсоры не знают, что им делать: ждать возвращения традиционного спорта или искать другие варианты. И не факт, что они придут в киберспорт. Ведь никаких офлайн-активаций мы сейчас тоже предложить не можем».

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