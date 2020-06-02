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15:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Состоялся официальный релиз Valorant в СНГ

Сегодня, 2 июня, Riot Games выпустила Valorant в Европе и СНГ.

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Теперь в шутер можно поиграть бесплатно. Вместе с тем стартовал первый сезон под названием «Зажигание».

В игру добавили нового агента Reyna. Также в шутере появилась четвёртая карта: Ascent.

Valorant является первой игрой Riot Games в жанре шутера от первого лица. По задумке разработчиков, игра представляет собой противостояние двух команд по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов», героев родом из разных стран, которые обладают уникальными навыками. В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.

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