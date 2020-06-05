В Москве построят здание в стиле Minecraft

«Утилитарное по функции очистное сооружение решено выполнить в необычном стиле: фасады покроют алюминиевыми панелями и декоративной силикатной штукатуркой черно-желтого цвета. За счет пиксельных деталей строение будет походить на зарисовку из компьютерной игры. Для Москвы — действительно необычный опыт работы с подобными объектами, и я очень приветствую такие проекты».