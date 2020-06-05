В Москве построят здание в стиле Minecraft
Москомархитектура объявила, что новое очистное сооружение «Мосводостока» на Ленинской слободе будет оформлено в духе Minecraft. Макет проекта разместили на официальном сайте организации.
Москомархитектура объявила, что новое очистное сооружение «Мосводостока» на Ленинской слободе будет оформлено в духе Minecraft. Макет проекта разместили на официальном сайте организации.
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы:
«Утилитарное по функции очистное сооружение решено выполнить в необычном стиле: фасады покроют алюминиевыми панелями и декоративной силикатной штукатуркой
Москомархитектура обеспечивает реализацию государственного регулирования градостроительной и архитектурной деятельности на территории города. Здание в стиле Minecraft будет расположено по адресу: Ленинская слобода, вл. 26/41. Сроки строительства не сообщаются.