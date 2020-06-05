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13:39 (мск), источник: Cybersport.ru

В Москве построят здание в стиле Minecraft

Москомархитектура объявила, что новое очистное сооружение «Мосводостока» на Ленинской слободе будет оформлено в духе Minecraft. Макет проекта разместили на официальном сайте организации.

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Источник: Cybersport.ru

Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы:

«Утилитарное по функции очистное сооружение решено выполнить в необычном стиле: фасады покроют алюминиевыми панелями и декоративной силикатной штукатуркой черно-желтого цвета. За счет пиксельных деталей строение будет походить на зарисовку из компьютерной игры. Для Москвы — действительно необычный опыт работы с подобными объектами, и я очень приветствую такие проекты».

Москомархитектура обеспечивает реализацию государственного регулирования градостроительной и архитектурной деятельности на территории города. Здание в стиле Minecraft будет расположено по адресу: Ленинская слобода, вл. 26/41. Сроки строительства не сообщаются.

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