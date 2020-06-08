Пилот «Уильямса» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Азербайджана
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выиграл виртуальный
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выиграл виртуальный
Для Расселла эта победа стала третьей подряд — ранее он выиграл на виртуальных трассах в Монако и Испании. Помимо гонщиков «Формулы-1», в заезде поучаствовали вратарь Мадридского «Реала» Тибо Куртуа, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт и пилоты младших серий.
Гонка состояла из 26 кругов. Посмотреть полную запись заезда можно по ссылке. Перед началом сезона F1 пройдет еще один виртуальный
A third consecutive win in a row for @GeorgeRussell63 ?@LandoNorris picks up his best result@Tiametmarduk shades @JimmyBroadbent in the YouTuber showdownWhat a race in Baku!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/3InK5Pxnvk.