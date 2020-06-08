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11:23 (мск), источник: Cybersport.ru

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Азербайджана

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выиграл виртуальный Гран-при Азербайджана по F1 2019. Он обошел гонщика Red Bull Алекса Албона и пилота по развитию Mercedes Эстебана Гутьерреса.

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Источник: AFP 2020

Для Расселла эта победа стала третьей подряд — ранее он выиграл на виртуальных трассах в Монако и Испании. Помимо гонщиков «Формулы-1», в заезде поучаствовали вратарь Мадридского «Реала» Тибо Куртуа, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт и пилоты младших серий.

Гонка состояла из 26 кругов. Посмотреть полную запись заезда можно по ссылке. Перед началом сезона F1 пройдет еще один виртуальный Гран-при. На какой именно трассе будут ездить пилоты — не сообщается.

A third consecutive win in a row for @GeorgeRussell63 ?@LandoNorris picks up his best result@Tiametmarduk shades @JimmyBroadbent in the YouTuber showdownWhat a race in Baku!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/3InK5Pxnvk.

— Formula 1 (@F1) June 7, 2020.
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