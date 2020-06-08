Пилот «Уильямса» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Азербайджана

Для Расселла эта победа стала третьей подряд — ранее он выиграл на виртуальных трассах в Монако и Испании. Помимо гонщиков «Формулы-1», в заезде поучаствовали вратарь Мадридского «Реала» Тибо Куртуа, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт и пилоты младших серий.

Гонка состояла из 26 кругов. Посмотреть полную запись заезда можно по ссылке. Перед началом сезона F1 пройдет еще один виртуальный Гран-при. На какой именно трассе будут ездить пилоты — не сообщается.