PS5 может продаваться по цене $ 760
На британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5.
На британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5.
Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей). Подписчики
На страницах Amazon были представлены модели консоли с 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, при этом цена была указана одинаковая. Пользователи считают, что после официальной презентации цены на модели изменятся.
Презентация PlayStation 5 состоится сегодня, 11 июня. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск.