PS5 может продаваться по цене $ 760

Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей). Подписчики по-разному отреагировали на данную информацию. Некоторые назвали цену чрезмерной, другие посчитали её вполне адекватной.

На страницах Amazon были представлены модели консоли с 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, при этом цена была указана одинаковая. Пользователи считают, что после официальной презентации цены на модели изменятся.