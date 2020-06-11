Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

PS5 может продаваться по цене $ 760

На британском сайте Amazon была опубликована цена новой консоли PlayStation 5.

Наверх
Источник: AFP 2020

Она составила £ 599 (около $ 760, более 52 тыс. рублей). Подписчики по-разному отреагировали на данную информацию. Некоторые назвали цену чрезмерной, другие посчитали её вполне адекватной.

На страницах Amazon были представлены модели консоли с 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, при этом цена была указана одинаковая. Пользователи считают, что после официальной презентации цены на модели изменятся.

Презентация PlayStation 5 состоится сегодня, 11 июня. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле
Константин Цзю назвал главный недостаток Хабиба Нурмагомедова
«Могло только присниться!». Знаменитый гол защитника Маркова
Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА
Мостовой составил рейтинг лучших российских футболистов 90-х
Игрок «Тоттенхэма» отстранен за шутку о коронавирусе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь