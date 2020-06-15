БДТ имени Товстоногова представил «Вишневый сад» в игре Minecraft

Источник: РИА Новости

Впервые в игровой вселенной Minecraft была представлена премьера театральной постановки: Minecraft-спектакль «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна.

Актеры БДТ Ирина Патракова (Раневская), Виктор Княжев (Рассказчик), Максим Бравцов (Лопахин), Алексей Фурманов (Гаев), а также бот-зомби в роли Фирса, существую как персонажи Minecraft, в режиме реального времени сыграли спектакль «Вишневый сад».

Отмечается, что спектакль был представлен на сцене виртуального БДТ, другие игроки Minecraft смогли погулять по виртуальному зданию театра.

Трансляцию спектакля зрители могли посмотреть на странице БДТ «ВКонтакте» и YouTube вечером 14 июня.