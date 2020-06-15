БДТ имени Товстоногова представил «Вишневый сад» в игре Minecraft
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представил
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представил
Впервые в игровой вселенной Minecraft была представлена премьера театральной постановки:
Актеры БДТ Ирина Патракова (Раневская), Виктор Княжев (Рассказчик), Максим Бравцов (Лопахин), Алексей Фурманов (Гаев), а также
Отмечается, что спектакль был представлен на сцене виртуального БДТ, другие игроки Minecraft смогли погулять по виртуальному зданию театра.
Трансляцию спектакля зрители могли посмотреть на странице БДТ «ВКонтакте» и YouTube вечером 14 июня.
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова в период ограничений