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15:44 (мск), источник: РИА Новости

БДТ имени Товстоногова представил «Вишневый сад» в игре Minecraft

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представил Minecraft-спектакль «Вишневый сад», сообщает театр.

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Источник: РИА Новости

Впервые в игровой вселенной Minecraft была представлена премьера театральной постановки: Minecraft-спектакль «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна.

Актеры БДТ Ирина Патракова (Раневская), Виктор Княжев (Рассказчик), Максим Бравцов (Лопахин), Алексей Фурманов (Гаев), а также бот-зомби в роли Фирса, существую как персонажи Minecraft, в режиме реального времени сыграли спектакль «Вишневый сад».

Отмечается, что спектакль был представлен на сцене виртуального БДТ, другие игроки Minecraft смогли погулять по виртуальному зданию театра.

Трансляцию спектакля зрители могли посмотреть на странице БДТ «ВКонтакте» и YouTube вечером 14 июня.

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова в период ограничений из-за коронавируса запустил онлайн-проект «БДТ Digital», на специальном портале проходят трансляции записей спектаклей, новых постановок, созданных специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами.

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