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17:34 (мск), источник: Cybersport.ru

Американское правительство впервые признало видеоигру медицинским средством — её будут выписывать детям с СДВГ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США впервые официально отнесло видеоигру к медицинским средствам. Ею стала мобильная аркада EndeavorRX от студии Akili Interactive. Об этом сообщил портал The Verge.

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Источник: Cybersport.ru

Согласно рекомендациям управления, EndeavorRX следует назначать детям в возрасте 8−12 лет с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Длившиеся семь лет клинические испытания подтвердили, что игра действительно может помочь больным.

Одно из исследований доказало, что каждый третий ребёнок перестаёт испытывать симптомы дефицита внимания после месяца игры в EndeavorRX по 25 минут в день. Состояние сохраняется около месяца, при этом побочные эффекты вроде головной боли проявляются слабее, чем после приёма лекарственных средств. Несмотря на это, даже врачи, работающие на Akili Interactive, отметили, что EndeavorRX не должна применяться в качестве альтернативы традиционному лечению.

Видеоигры нередко используются для стимуляции и исследования когнитивных функций человека, а также для профилактики деменции. В нашем материале, посвящённом пожилым геймерам, мы рассматривали, как интерактивные развлечения применяются в медицинских целях.

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