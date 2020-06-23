Комментатора The International обвинили в сексуальных домогательствах

По словам девушки, она увлеклась профессиональной сценой во время просмотра матчей The International 2013 и поставила себе цель посетить чемпионат мира в 2014 году. Она начала регулярно проводить стримы по Dota 2, во время которых познакомилась с GranDGranT. По ее словам, у них завязались приятельские отношения, а их первая встреча состоялась в Сиэтле на The International 2014. Комментатор познакомил ее с профессиональными игроками и постоянно звал отдохнуть в их компании. В один из таких вечеров девушка, Харрис и его друг отправились в бар, а на следующий день она проснулась с ними в одной постели без нижнего белья и с ужасной головной болью. Она абсолютно ничего не помнила, поэтому предположила, что ей в выпивку подмешали наркотики. Девушка считает, что GranDGranT хотел воспользоваться её состоянием, однако в тот момент у нее была менструация, что помешало его планам.