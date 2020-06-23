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14:18 (мск), источник: Cybersport.ru

Комментатора The International обвинили в сексуальных домогательствах

Англоязычного комментатора Dota 2 Гранта GranDGranT Харриса обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем обращении с девушками. Одна из них написала большое анонимное письмо, в котором рассказала о некоторых поступках Харриса во время The International 2014.

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Источник: Cybersport.ru

По словам девушки, она увлеклась профессиональной сценой во время просмотра матчей The International 2013 и поставила себе цель посетить чемпионат мира в 2014 году. Она начала регулярно проводить стримы по Dota 2, во время которых познакомилась с GranDGranT. По ее словам, у них завязались приятельские отношения, а их первая встреча состоялась в Сиэтле на The International 2014. Комментатор познакомил ее с профессиональными игроками и постоянно звал отдохнуть в их компании. В один из таких вечеров девушка, Харрис и его друг отправились в бар, а на следующий день она проснулась с ними в одной постели без нижнего белья и с ужасной головной болью. Она абсолютно ничего не помнила, поэтому предположила, что ей в выпивку подмешали наркотики. Девушка считает, что GranDGranT хотел воспользоваться её состоянием, однако в тот момент у нее была менструация, что помешало его планам.

По словам автора письма, она не сразу поняла, что с ней произошло, и долгое время боялась откровенно поговорить с Харрисом. Комментатор, в свою очередь, постоянно делал ей непристойные намеки о проведенной вместе ночи. Когда девушка решила его игнорировать, GranDGranT обозлился и постарался настроить против нее людей из комьюнити, что напрямую повлияло на ее карьеру стримера.

Другой пользователь твиттера рассказал похожую историю про отношения GranDGranT с девушкой-стримером LlamaDownUnder. По его словам, комментатор постоянно преследовал и оскорблял ее, пока девушка не добилась в суде запретительного постановления для него. Ей потребовалось несколько лет, чтобы избавиться от назойливого внимания Харриса. Несмотря на решение суда, многие в комьюнити поддержали GranDGranT, а их скандал впоследствии негативно сказался на карьере девушки.

GranDGranT — популярный американский комментатор Dota 2. Работал на нескольких турнирах The International, а также на мейджорах от MDL, DreamLeague и EPICENTER.

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