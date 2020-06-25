Дэвид Бекхэм стал совладельцем киберспортивного клуба

«На протяжении карьеры мне посчастливилось работать с лучшими игроками, и я воочию наблюдал страсть и преданность делу, необходимые для такого уровня. Знаю, что такая решительность есть и у киберспортсменов, и у нас в Guild есть понимание того, как задать новый стандарт, поддерживая игроков в будущем. Мы стремимся развивать и вдохновлять молодые таланты с помощью наших академий», — сказал футболист.