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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Дэвид Бекхэм стал совладельцем киберспортивного клуба

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм стал совладельцем киберспортивного клуба Guild, сообщается в пресс-релизе организации.

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Источник: AP 2020

Guild подпишет составы по играм Rocket League, FIFA и Fortnite. Организация привлекла 25 млн фунтов стерлингов от компаний DB Ventures и Blue Star Capital, принадлежащих Бекхэму.

«На протяжении карьеры мне посчастливилось работать с лучшими игроками, и я воочию наблюдал страсть и преданность делу, необходимые для такого уровня. Знаю, что такая решительность есть и у киберспортсменов, и у нас в Guild есть понимание того, как задать новый стандарт, поддерживая игроков в будущем. Мы стремимся развивать и вдохновлять молодые таланты с помощью наших академий», — сказал футболист.

45-летний Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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