Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий. Теперь это самый быстропродаваемый эксклюзив PlayStation 4. Об этом Sony рассказала в официальном блоге.
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий. Теперь это самый быстропродаваемый эксклюзив PlayStation 4. Об этом Sony рассказала в официальном блоге.
Нил Дракманн, геймдиректор The Last of Us Part II:
«Мы невероятно благодарны миллионам наших фанатов по всему миру, которые прошли The Last of Us Part II и делились своим опытом на протяжении этих дней. Мы планировали рассказать новый тип истории, которая бы поднимала сложные темы и подвергала вас неожиданным испытаниям. Узнавать о том, как она повлияла на вас, было невероятно. Нас также невероятно поразила ваша креативность, когда вы публиковали красивейшие скриншоты, снимали
The Last of Us Part II вышла 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. СМИ назвали экшен главным претендентом на игру года, однако многие геймеры не оценили продолжение серии