Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий

«Мы невероятно благодарны миллионам наших фанатов по всему миру, которые прошли The Last of Us Part II и делились своим опытом на протяжении этих дней. Мы планировали рассказать новый тип истории, которая бы поднимала сложные темы и подвергала вас неожиданным испытаниям. Узнавать о том, как она повлияла на вас, было невероятно. Нас также невероятно поразила ваша креативность, когда вы публиковали красивейшие скриншоты, снимали GIF-изображения и играли на гитаре Элли. Спасибо вам за достижение этой отметки».