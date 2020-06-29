V1lat: Все команды и турниры в Dota 2 уходят в отпуск где-то на месяц

Сегодняшним матчем Secret vs Nigma закончился почти 10-месячный марафон доты в мире. Нон-стоп играли до карантина ЛАНы, потом онлайны, много онлайнов. С завтрашнего дня почти все команды и турниры в Доте уходят в отпуск. Где-то на месяц. В КСе тоже самое, сразу после Саммита.