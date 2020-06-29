V1lat: Все команды и турниры в Dota 2 уходят в отпуск где-то на месяц

Сегодняшним матчем Secret vs Nigma закончился почти 10-месячный марафон доты в мире. Нон-стоп играли до карантина ЛАНы, потом онлайны, много онлайнов. С завтрашнего дня почти все команды и турниры в Доте уходят в отпуск. Где-то на месяц. В КСе тоже самое, сразу после Саммита.
28 июня Team Secret победила Nigma в гранд-финале BEYOND EPIC по Dota 2 для Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0. Команда Клемента Puppey Иванова заработала $80 тыс., а состав Маруна GH Мерхея — $35 тыс.
В ночь на 29 июня вышел патч 7.27 для Dota 2. Разработчики изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали старые артефакты. Волочай прокомментировал релиз обновления в своем канале в Telegram: «7.27 на отпуск команд. Отлично».