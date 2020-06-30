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13:02 (мск), источник: Cybersport.ru

Team Liquid уволила игрока в HS — ранее он был обвинён в сексуальных домогательствах

Менеджмент Team Liquid исключил Райана PurpleDrank Мерфи-Рута из состава по Hearthstone. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах от SMM-менеджера G2 Esports Shadowmisstep в адрес игрока.

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Девушка рассказала, что они оба участвовали в WESG 2018 и она сильно расстроилась после поражения. PurpleDrank после турнира был пьян и несколько раз настаивал на том, чтобы угостить алкоголем Shadowmisstep, но та отказывалась. Затем Мерфи-Рут пришёл к ней в номер, чтобы утешить её — она сильно плакала после проигрыша на турнире. В какой-то момент игрок полез девушке под майку, пытался целовать её и затащить в постель. В первое время она боялась отказать ему, но потом набралась смелости и сделала это.

После публикации обвинений Shadowmisstep Мерфи-Рут ответил, что они являются ложными. Он также рассказал, что обратится к своему адвокату и подаст на девушку в суд.

PurpleDrank — чемпион World Electronic Sports Games 2018 по Hearthstone. К Liquid игрок присоединился в марте 2020-го. В составе команды он вышел в решающую стадию GrandMasters 2020 Season 3 для Америки и занял там 14-е место.

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