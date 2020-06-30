Team Liquid уволила игрока в HS — ранее он был обвинён в сексуальных домогательствах

Девушка рассказала, что они оба участвовали в WESG 2018 и она сильно расстроилась после поражения. PurpleDrank после турнира был пьян и несколько раз настаивал на том, чтобы угостить алкоголем Shadowmisstep, но та отказывалась. Затем Мерфи-Рут пришёл к ней в номер, чтобы утешить её — она сильно плакала после проигрыша на турнире. В какой-то момент игрок полез девушке под майку, пытался целовать её и затащить в постель. В первое время она боялась отказать ему, но потом набралась смелости и сделала это.