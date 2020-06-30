Team Liquid уволила игрока в HS — ранее он был обвинён в сексуальных домогательствах
Менеджмент Team Liquid исключил Райана PurpleDrank
Менеджмент Team Liquid исключил Райана PurpleDrank
Девушка рассказала, что они оба участвовали в WESG 2018 и она сильно расстроилась после поражения. PurpleDrank после турнира был пьян и несколько раз настаивал на том, чтобы угостить алкоголем Shadowmisstep, но та отказывалась. Затем
После публикации обвинений Shadowmisstep
PurpleDrank — чемпион World Electronic Sports Games 2018 по Hearthstone. К Liquid игрок присоединился в марте 2020-го. В составе команды он вышел в решающую стадию GrandMasters 2020 Season 3 для Америки и занял там 14-е место.