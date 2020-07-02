В Dota 2 появился анонимный режим

Список основных изменений: Добавлен анонимный режим, который можно включить в настройках. После его активации игрок не будет видеть аватары, никнеймы и сообщения от пользователей, которых нет в его списке друзей. Игрок также не будет получать информацию от гильдий, к которым не принадлежит. Добавлены изменения, которые разработчики анонсировали, но забыли внести в игру с патчем 7.27: таланты и способности Nature’s Prophet, а также обновления для Berserker’s Blood, Launch Fire Spirit, Surge, Parallel Wall и Satanic. Исправлен баг, который появлялся при использовании диско-шара во время ультимативной способности Death Prophet. Исправлены случаи ложных описаний, когда значение +6 брони отображалось, как +7 брони; Обновлены файлы локализации.