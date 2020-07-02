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10:31 (мск), источник: Cybersport.ru

В Dota 2 появился анонимный режим

В ночь на 2 июля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым добавила в игру анонимный режим. После его активации игроки не будут видеть никнеймы и аватары пользователей, которые не состоят в их списке друзей, а также не смогут получать от них сообщения.

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Список основных изменений: Добавлен анонимный режим, который можно включить в настройках. После его активации игрок не будет видеть аватары, никнеймы и сообщения от пользователей, которых нет в его списке друзей. Игрок также не будет получать информацию от гильдий, к которым не принадлежит. Добавлены изменения, которые разработчики анонсировали, но забыли внести в игру с патчем 7.27: таланты и способности Nature’s Prophet, а также обновления для Berserker’s Blood, Launch Fire Spirit, Surge, Parallel Wall и Satanic. Исправлен баг, который появлялся при использовании диско-шара во время ультимативной способности Death Prophet. Исправлены случаи ложных описаний, когда значение +6 брони отображалось, как +7 брони; Обновлены файлы локализации.

29 июня Valve выпустила патч 7.27 для Dota 2. В нем переработали режимы Captain’s Mode, All Pick и Random Draft, изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали артефакты.

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