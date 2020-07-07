BIG стала лидером рейтинга команд по CS: GO от ESL
После завершения cs_summit 6 портал ESL обновил мировой рейтинг команд по CS: GO. BIG поднялась на четыре позиции и стала лидером таблицы. Второе место в рейтинге заняли Natus Vincere.
После завершения cs_summit 6 портал ESL обновил мировой рейтинг команд по CS: GO. BIG поднялась на четыре позиции и стала лидером таблицы. Второе место в рейтинге заняли Natus Vincere.
В топ-3 также вошла G2 Esports, французский коллектив потерял одно место в рейтинге. На четвертой позиции находится Team Vitality, а на пятой — Complexity Gaming. На шестую строчку опустилась FaZe Clan, а следом за ней расположилась Fnatic. Ninjas in Pyjamas заняли восьмое место в таблице, а Astralis — девятое. Топ-10 рейтинга замкнула OG — она прибавила восемь позиций.
Cs_summit 6 для Европы прошел с 22 июня по 5 июля. В финале BIG победила Team Vitality со счетом 3:2. За первое место она получила $34 тыс. и 2 тыс. очков RMR.