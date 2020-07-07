BIG стала лидером рейтинга команд по CS: GO от ESL

В топ-3 также вошла G2 Esports, французский коллектив потерял одно место в рейтинге. На четвертой позиции находится Team Vitality, а на пятой — Complexity Gaming. На шестую строчку опустилась FaZe Clan, а следом за ней расположилась Fnatic. Ninjas in Pyjamas заняли восьмое место в таблице, а Astralis — девятое. Топ-10 рейтинга замкнула OG — она прибавила восемь позиций.