Инженер собрал редчайшую консоль Nintendo PlayStation

Инженер из Южной Кореи под ником LASTFANTASY собрал гибрид консолей SNES от Nintendo и PlayStation 1. Собранная приставка оказалась крайне похожа на Super NES CD-ROM, более известную как Nintendo PlayStation — это редкая консоль, которая появилась в результате сотрудничества двух игровых компаний, но так и не вышла на массовый рынок.