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16:48 (мск), источник: Cybersport.ru

Инженер собрал редчайшую консоль Nintendo PlayStation

Инженер из Южной Кореи под ником LASTFANTASY собрал гибрид консолей SNES от Nintendo и PlayStation 1. Собранная приставка оказалась крайне похожа на Super NES CD-ROM, более известную как Nintendo PlayStation — это редкая консоль, которая появилась в результате сотрудничества двух игровых компаний, но так и не вышла на массовый рынок.

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Источник: Cybersport.ru

Приставка LASTFANTASY состоит из двух блоков: сверху — модифицированная SNES от Nintendo, снизу — PlayStation 1 с дисководом. При подключенном CD-ROM консоль запускает игры для PS1, без него — для SNES.

В марте 2020 года прототип Nintendo PlayStation был продан на аукционе за $360 тыс. Этот лот считается самым дорогим за всю историю торгов раритетными предметами из игровой индустрии. Цена обусловлена тем, что всего было выпущено 200 экземпляров устройства, а единственную работоспособную модель нашли в 2015 году.

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