Инженер собрал редчайшую консоль Nintendo PlayStation
Инженер из Южной Кореи под ником LASTFANTASY собрал гибрид консолей SNES от Nintendo и PlayStation 1. Собранная приставка оказалась крайне похожа на Super NES
Инженер из Южной Кореи под ником LASTFANTASY собрал гибрид консолей SNES от Nintendo и PlayStation 1. Собранная приставка оказалась крайне похожа на Super NES
Приставка LASTFANTASY состоит из двух блоков: сверху — модифицированная SNES от Nintendo, снизу — PlayStation 1 с дисководом. При подключенном
В марте 2020 года прототип Nintendo PlayStation был продан на аукционе за $360 тыс. Этот лот считается самым дорогим за всю историю торгов раритетными предметами из игровой индустрии. Цена обусловлена тем, что всего было выпущено 200 экземпляров устройства, а единственную работоспособную модель нашли в 2015 году.