Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
12.07
Севилья
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
15:59 (мск), источник: Cybersport.ru

Спортивный клуб «Ривер Плейт» подписал команду по CS: GO

Аргентинский спортивный клуб «Ривер Плейт» подписал состав по Counter-Strike: Global Offensive. В ростер вошли местные игроки и тренер, капитаном стал Эсекьель KUN Палмеро. Команда собирается выступать в лигах для южноамериканских коллективов.

Наверх
Источник: Cybersport.ru

«Ривер Плейт» открыл киберспортивное подразделение в 2016 году. Изначально клуб заинтересовался футбольными симуляторами, а в 2019-м подписал ростер по League of Legends, который выступает в местной лиге от Riot Games.

«Ривер Плейт» был основан в 1901 году. У клуба есть составы по разным спортивным дисциплинам. Он наиболее известен успехами своих футболистов, которые являются 35-кратными чемпионами Аргентины. На данный момент «Ривер Плейт» занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ.

Состав «Ривер Плейт» по CS: GO Эсекьель KUN Палмеро; Ариэль arieldidi⁠ Рамирез; Мариано MRN1 Санта Мария; Томас christopher Навалес; Гвидо guidimon⁠ Романо; Хьюго ⁠rew4z Касерес (тренер).

 «Ураган страсти» — откровенный косплей на Хоук и Изабелу из Dragon Age
Сексуальная хакерша — косплей на Сомбру из Overwatch
Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ
Член РФС: Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбола
Назначена бригада арбитров на игру между «Локомотивом» и ЦСКА
Легионер «Краснодара» признался, что Россия его не удивила
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC
Боец ММА умер в 30 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь