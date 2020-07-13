Спортивный клуб «Ривер Плейт» подписал команду по CS: GO

«Ривер Плейт» открыл киберспортивное подразделение в 2016 году. Изначально клуб заинтересовался футбольными симуляторами, а в 2019-м подписал ростер по League of Legends, который выступает в местной лиге от Riot Games.

«Ривер Плейт» был основан в 1901 году. У клуба есть составы по разным спортивным дисциплинам. Он наиболее известен успехами своих футболистов, которые являются 35-кратными чемпионами Аргентины. На данный момент «Ривер Плейт» занимает первое место в рейтинге КОНМЕБОЛ.