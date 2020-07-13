«Бананыч сделал тебе больно» — Boombl4 выпустил трек про CS: GO
Капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов записал трек про CS: GO. Он исполнил его на мотив песни Ludacris — Move Bitch. Презентация композиции состоялась на
Капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов записал трек про CS: GO. Он исполнил его на мотив песни Ludacris — Move Bitch. Презентация композиции состоялась на
Кирилл Boombl4 Михайлов: «Это был интересный опыт. Я думаю, что это будет пушка».
В интервью Михайлов также поделился мнением об Илье Perfecto Залуцком. Он заявил, что рад приходу Залуцкого в команду, и отметил трудолюбие россиянина. Помимо этого, Boombl4 рассказал, почему у Natus Vincere не получилось сыграться с Ладиславом GuardiaN Ковачем.
Ранее на канале NAVI вышел ролик с нарезкой лучших фрагов с IEM Katowice 2020. В качестве музыкального сопровождения автор ролика выбрал трек NILETTO «Любимка», а в некоторых партиях исполнителю подпевал Михайлов.
Запись трека Михайлова можно послушать с 47-й секунды ролика.