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16:17 (мск), источник: Cybersport.ru

«Бананыч сделал тебе больно» — Boombl4 выпустил трек про CS: GO

Капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов записал трек про CS: GO. Он исполнил его на мотив песни Ludacris — Move Bitch. Презентация композиции состоялась на YouTube-канале Марии Marple Ермолиной.

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Источник: Cybersport.ru

Кирилл Boombl4 Михайлов: «Это был интересный опыт. Я думаю, что это будет пушка».

В интервью Михайлов также поделился мнением об Илье Perfecto Залуцком. Он заявил, что рад приходу Залуцкого в команду, и отметил трудолюбие россиянина. Помимо этого, Boombl4 рассказал, почему у Natus Vincere не получилось сыграться с Ладиславом GuardiaN Ковачем.

Ранее на канале NAVI вышел ролик с нарезкой лучших фрагов с IEM Katowice 2020. В качестве музыкального сопровождения автор ролика выбрал трек NILETTO «Любимка», а в некоторых партиях исполнителю подпевал Михайлов.

Запись трека Михайлова можно послушать с 47-й секунды ролика.

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