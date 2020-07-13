«Бананыч сделал тебе больно» — Boombl4 выпустил трек про CS: GO

Кирилл Boombl4 Михайлов: «Это был интересный опыт. Я думаю, что это будет пушка».

В интервью Михайлов также поделился мнением об Илье Perfecto Залуцком. Он заявил, что рад приходу Залуцкого в команду, и отметил трудолюбие россиянина. Помимо этого, Boombl4 рассказал, почему у Natus Vincere не получилось сыграться с Ладиславом GuardiaN Ковачем.