The Last of Us Part II, Half-Life: Alyx и Persona 5 Royal — Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых игр 2020 года

В топе представлены тайтлы, получившие не менее семи обзоров от профильной прессы. Представители портала также отметили, что в случае с мультиплатформенными играми в список попадала версия с наибольшим количеством рецензий. Кроме того, в топ не попадали переиздания старых игр, если существенно не отличались от оригинала.
Топ-20 самых высокооценённых игр первой половины 2020 года:
1. Persona 5 Royal — 95 баллов из 100;.
2. The Last of Us Part II — 94 балла из 100;.
3. Half-Life: Alyx — 93 балла из 100;.
4−5. Animal Crossing: New Horizons — 90 баллов из 100;.
4−5. Ori and the Will of the Wisps — 90 баллов из 100;.
6−7. Dreams — 89 баллов из 100;.
6−7. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition — 89 баллов из 100;.
8. Doom Eternal — 88 баллов из 100;.
9−10. Final Fantasy VII Remake — 87 баллов из 100;.
9−10. Legends of Runeterra — 87 баллов из 100;.
11−12. Desperados III — 86 баллов из 100;.
11−12. Monster Train — 86 баллов из 100;.
13. Nioh 2 — 85 баллов из 100;.
14−18. Deep Rock Galactic — 84 балла из 100;.
14−18. If I Found… — 84 балла из 100;.
14−18. Lair of the Clockwork God — 84 балла из 100;.
14−18. Panzer Corps 2 — 84 балла из 100;.
14−18. Streets of Rage 4 — 84 балла из 100;.
19−20. Command & Conquer Remastered Collection — 83 балла из 100;.
19−20. MLB The Show 20 — 83 балла из 100.