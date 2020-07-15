The Last of Us Part II, Half-Life: Alyx и Persona 5 Royal — Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых игр 2020 года

В топе представлены тайтлы, получившие не менее семи обзоров от профильной прессы. Представители портала также отметили, что в случае с мультиплатформенными играми в список попадала версия с наибольшим количеством рецензий. Кроме того, в топ не попадали переиздания старых игр, если существенно не отличались от оригинала.