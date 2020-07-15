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10:56 (мск), источник: Cybersport.ru

The Last of Us Part II, Half-Life: Alyx и Persona 5 Royal — Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых игр 2020 года

Агрегатор рецензий Metacritic составил список самых высокооценённых видеоигр первой половины 2020 года. Топ-20 возглавила JRPG Persona 5 Royal, за ней расположились The Last of Us Part II и Half-Life: Alyx.

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Источник: Cybersport.ru

В топе представлены тайтлы, получившие не менее семи обзоров от профильной прессы. Представители портала также отметили, что в случае с мультиплатформенными играми в список попадала версия с наибольшим количеством рецензий. Кроме того, в топ не попадали переиздания старых игр, если существенно не отличались от оригинала.

Топ-20 самых высокооценённых игр первой половины 2020 года:

1. Persona 5 Royal — 95 баллов из 100;.

2. The Last of Us Part II — 94 балла из 100;.

3. Half-Life: Alyx — 93 балла из 100;.

4−5. Animal Crossing: New Horizons — 90 баллов из 100;.

4−5. Ori and the Will of the Wisps — 90 баллов из 100;.

6−7. Dreams — 89 баллов из 100;.

6−7. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition — 89 баллов из 100;.

8. Doom Eternal — 88 баллов из 100;.

9−10. Final Fantasy VII Remake — 87 баллов из 100;.

9−10. Legends of Runeterra — 87 баллов из 100;.

11−12. Desperados III — 86 баллов из 100;.

11−12. Monster Train — 86 баллов из 100;.

13. Nioh 2 — 85 баллов из 100;.

14−18. Deep Rock Galactic — 84 балла из 100;.

14−18. If I Found… — 84 балла из 100;.

14−18. Lair of the Clockwork God — 84 балла из 100;.

14−18. Panzer Corps 2 — 84 балла из 100;.

14−18. Streets of Rage 4 — 84 балла из 100;.

19−20. Command & Conquer Remastered Collection — 83 балла из 100;.

19−20. MLB The Show 20 — 83 балла из 100.

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