Всемирный саммит по киберспорту пройдет 24 августа в китайском Хайнане

Всемирный саммит по киберспорту проводится уже в третий раз. Первый был организован в 2017 году. Программа этого года предусматривает проведение самого саммита, ежегодной конференции по киберспорту корпорации Tencent, а также конференции по продвижению индустрии киберспорта.

Корпорация активно развивает бизнес в области высоких технологий, искусственного интеллекта и электронных развлечений. Ей принадлежат распространенные в Китае и за его пределами мессенджеры Tencent QQ и WeChat. Систематическое продвижение киберспорта корпорация начала 10 лет назад. За это время соревнования по киберспорту проводились на пекинском Национальном стадионе «Птичье гнездо», а сама дисциплина была включена в Азиатские игры. В корпорации полагают, что в ближайшие десять лет киберспорт станет своего рода представителем умной индустрии, а также важной частью культурных обменов между молодыми людьми со всего мира.