Быть хорошим геймером может быть труднее, чем спортсменом

Свыше половины уверены, что в будущем киберспорт станет более популярным, чем контактный спорт. 55% заявили, что совместная любовь к видеоиграм является одним из приоритетных качеств при поиске партнера. 49% респондентов, считающих себя геймерами, свыше 40 лет. 58% опрошенных играют на компьютерах, 66% — на мобильных устройствах.
Главным качеством, которое развивают видеоигры, респонденты назвали концентрацию (47%). Далее идут зрительно-моторная координация (40%), способности к решению задач (40%), стратегическое мышление (40%) и память (38%). Важными навыками также называли мотивацию, программирование, обращение с клавиатурой, навыки общения и переговоров, симпатию и эмпатию.
43% назвали главным признаком геймера сборку собственного компьютера специально для игр, столько же привели в качестве определяющей черты наличие игровой консоли. 42% определяют геймера по специализированной клавиатуре, 40% — по игровому контроллеру и креслу. Также признаками геймера назывались наличие только онлайн-друзей для игр по сети, разговоры по поводу того, какая консоль лучше всего, косплей игровых персонажей, бахвальство при победе в игре, прослушивание игровых саундтреков.