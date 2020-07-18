Быть хорошим геймером может быть труднее, чем спортсменом

Американская исследовательская компания OnePoll провела опрос среди 2 тыс. американцев на предмет их отношения к видеоиграм и спорту. Выяснилось, что свыше 56% опрошенных считают, что хорошо играть в видеоигры труднее, чем умело заниматься спортом. Три четверти респондентов считают, что сейчас более социально приемлемо играть в видеоигры, чем это было пять лет назад. 56% считают, что они должны быть одной из дисциплин Олимпийских игр.