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11:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Быть хорошим геймером может быть труднее, чем спортсменом

Американская исследовательская компания OnePoll провела опрос среди 2 тыс. американцев на предмет их отношения к видеоиграм и спорту. Выяснилось, что свыше 56% опрошенных считают, что хорошо играть в видеоигры труднее, чем умело заниматься спортом. Три четверти респондентов считают, что сейчас более социально приемлемо играть в видеоигры, чем это было пять лет назад. 56% считают, что они должны быть одной из дисциплин Олимпийских игр.

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Свыше половины уверены, что в будущем киберспорт станет более популярным, чем контактный спорт. 55% заявили, что совместная любовь к видеоиграм является одним из приоритетных качеств при поиске партнера. 49% респондентов, считающих себя геймерами, свыше 40 лет. 58% опрошенных играют на компьютерах, 66% — на мобильных устройствах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным качеством, которое развивают видеоигры, респонденты назвали концентрацию (47%). Далее идут зрительно-моторная координация (40%), способности к решению задач (40%), стратегическое мышление (40%) и память (38%). Важными навыками также называли мотивацию, программирование, обращение с клавиатурой, навыки общения и переговоров, симпатию и эмпатию.

43% назвали главным признаком геймера сборку собственного компьютера специально для игр, столько же привели в качестве определяющей черты наличие игровой консоли. 42% определяют геймера по специализированной клавиатуре, 40% — по игровому контроллеру и креслу. Также признаками геймера назывались наличие только онлайн-друзей для игр по сети, разговоры по поводу того, какая консоль лучше всего, косплей игровых персонажей, бахвальство при победе в игре, прослушивание игровых саундтреков.

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