Команда по LoL подала в суд на девушку за то, что она назвала их неудачниками и аутистами

Источник: AFP 2020

По какой-то причине к киберспорту некоторые до сих пор относятся с опаской. Киберспорт считают плохим занятием обычно пожилые люди, уверенные, что многочасовое сидение за компьютером приводит к ухудшению зрения и болезням позвоночника.

Консультант бразильской команды «Фламенго» Марион Каплан, видимо, из таких людей. В феврале 2019 года она обиделась на свой клуб, потому что он предпочёл опубликовать победу киберспортивной команды и ничего не написал об успехах женской футбольной команды.

«Фламенго» пишет о ботанах, символах антиспорта, антифизической активности и ничего не публикует о женском футболе. «Ботаников, которые часами проводят время перед экраном, занимаясь тем, что не является физической или просветительской деятельностью, я бы назвала другими словами — аутистами и неудачниками», — написала девушка в «Твиттере».