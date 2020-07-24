Дмитрий Сычев и Алексей Смертин поучаствуют в шоу-матче Кубка России по киберфутболу
Бывшие футболисты сборной России по футболу сыграют в
Бывшие футболисты сборной России по футболу сыграют в
В
26 июля также состоятся полуфиналы и финалы Кубка России по киберфутболу на Xbox One и PS4. В турнире поучаствуют Андрей TIMON Гурьев, Даниил Abeldos Абельдяев, Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Павел Plant_worker Скуратов, Антон anthonyboness Костин, Степан FunkBraza Михович, Антон el_lyftinho Кленов и Михаил HighLight90 Гура.
Расписание Кубка России: полуфиналы в дивизионах Xbox One и PS4 — 12:00 мск;
Призовой фонд турнира составит ₽1 млн, из которых победитель получит ₽500 тыс., серебряный призёр — ₽300 тыс., а игрок, занявший третье место, — ₽200 тыс.