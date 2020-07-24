Дмитрий Сычев и Алексей Смертин поучаствуют в шоу-матче Кубка России по киберфутболу

Источник: РИА "Новости"

В шоу-матче футболисты, среди которых Дмитрий Сычев, Алексей Смертин, Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, сразятся с киберспортсменами. Поединок начнется в 15:00 мск.

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26 июля также состоятся полуфиналы и финалы Кубка России по киберфутболу на Xbox One и PS4. В турнире поучаствуют Андрей TIMON Гурьев, Даниил Abeldos Абельдяев, Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Павел Plant_worker Скуратов, Антон anthonyboness Костин, Степан FunkBraza Михович, Антон el_lyftinho Кленов и Михаил HighLight90 Гура.

Расписание Кубка России: полуфиналы в дивизионах Xbox One и PS4 — 12:00 мск; шоу-матч между киберспортсменами и футболистами — 15:00 мск; финалы в дивизионах Xbox One и PS4 — 16:00 мск; матч за третье место — 19:00 мск; финал Кубка России — 20:30 мск.