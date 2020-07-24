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16:37 (мск), источник: Cybersport.ru

Дмитрий Сычев и Алексей Смертин поучаствуют в шоу-матче Кубка России по киберфутболу

Бывшие футболисты сборной России по футболу сыграют в шоу-матче по FIFA 20, который пройдет в рамках Кубка России. Финальная стадия турнира состоится 26 июля в Yota Arena.

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Источник: РИА "Новости"

В шоу-матче футболисты, среди которых Дмитрий Сычев, Алексей Смертин, Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, сразятся с киберспортсменами. Поединок начнется в 15:00 мск.

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26 июля также состоятся полуфиналы и финалы Кубка России по киберфутболу на Xbox One и PS4. В турнире поучаствуют Андрей TIMON Гурьев, Даниил Abeldos Абельдяев, Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Павел Plant_worker Скуратов, Антон anthonyboness Костин, Степан FunkBraza Михович, Антон el_lyftinho Кленов и Михаил HighLight90 Гура.

Расписание Кубка России: полуфиналы в дивизионах Xbox One и PS4 — 12:00 мск; шоу-матч между киберспортсменами и футболистами — 15:00 мск; финалы в дивизионах Xbox One и PS4 — 16:00 мск; матч за третье место — 19:00 мск; финал Кубка России — 20:30 мск.

Призовой фонд турнира составит ₽1 млн, из которых победитель получит ₽500 тыс., серебряный призёр — ₽300 тыс., а игрок, занявший третье место, — ₽200 тыс.

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