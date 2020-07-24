Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Других подробностей об этом патче представители Rockstar не раскрыли. Планирует ли студия расширить доступную территорию Лос-Сантоса или отправить игроков в другой город, неизвестно. Дата выхода обновления не анонсирована.

Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета. Детали об обновлении пока не раскрываются.