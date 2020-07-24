Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Rockstar Games объявила, что в 2020 году выпустит крупнейшее обновление для GTA Online. Разработчики отметили, что с ним добавят в игру ограбление в совершенно новой локации.
Rockstar Games объявила, что в 2020 году выпустит крупнейшее обновление для GTA Online. Разработчики отметили, что с ним добавят в игру ограбление в совершенно новой локации.
Других подробностей об этом патче представители Rockstar не раскрыли. Планирует ли студия расширить доступную территорию
Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета. Детали об обновлении пока не раскрываются.
Ранее аналитическое агентство SuperData рассказало о падении выручки GTA V на консолях в июне. По данным компании, игра принесла Rockstar Games на 33% меньше, чем в мае.