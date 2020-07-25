Официально: релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в 2021 году

Ранее разработчики показали первый трейлер игры, который набрал более миллиона просмотров на YouTube, а также рассказали о тайтле подробнее. По их словам, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет смесью FPS, иммерсивного симулятора и атмосферного хоррора. Пользователям будет доступно несколько сюжетных концовок, на которые повлияют их решения во время прохождения.