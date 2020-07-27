Джо Роган: Видеоигры — настоящая проблема. Почему? Они слишком затягивают

По словам Рогана, он сам сильно увлекается играми — и это проблема:
Видеоигры — настоящая проблема. Почему? Они слишком затягивают. Меня это тоже касается. Играешь — получаешь удовольствие, это ни к чему не ведет.
Роган сравнил видеоигры и боевые искусства. По его мнению, можно обучиться джиу-джитсу, и это даст дальнейшие перспективы — возможность ездить на соревнования, открыть свою школу, запустить бизнес. С играми же всё иначе:
…а можно играть в видеоигры. Через три года ты можешь остаться все тем же ребенком, который просто играет и ждет очередную новинку для Xbox. Ты просто теряешь время.
По словам Рогана, названная им проблема характерна для стриминга и киберспорта. Особенно это касается тех, кто отдает себя только одной игре:
Есть много детей, которые зарабатывают чертовски большие деньги, играя в игры. Но нужно уметь адаптироваться, нужно посвящать себя многим играм. Допустим, ты стал очень хорош в одной игре, но какова вероятность, что через пять лет это все еще будет актуально?
Joe Rogan Experience — один из самых популярных подкастов в мире. Первый выпуск шоу вышел в 2009 году. Гостями Джо Рогана становятся звезды шоу-бизнеса, музыки, спорта и политики, а также ученые.