Джо Роган: Видеоигры — настоящая проблема. Почему? Они слишком затягивают

Есть много детей, которые зарабатывают чертовски большие деньги, играя в игры. Но нужно уметь адаптироваться, нужно посвящать себя многим играм. Допустим, ты стал очень хорош в одной игре, но какова вероятность, что через пять лет это все еще будет актуально?

Джо Роган