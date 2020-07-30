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01:53 (мск), источник: Cybersport.ru

«Спасибо, Respawn и EA» — фанат Apex Legends встретил свою любовь в «королевской битве»

Блогер First Spoken Gaming познакомился со своей женой в Apex Legends. Он опубликовал видео с историей их отношений на YouTube.

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Блогер рассказал, что в одном из матчей случайно попался с девушкой под никнеймом irispixels. После этого они начали общаться и стали лучшими друзьями, хотя она жила в другом штате. По словам блогера, он понял, что она — все, что он когда-либо хотел в своей жизни и решил увидеться с ней. На следующий день во время игры в Apex Legends он попросил irispixels стать его девушкой, а через год сделал ей предложение — она согласилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце истории в своем видео блогер написал: «Спасибо, Respawn и EA, что помогли встретить ее». Он также опубликовал несколько моментов из совместных с irispixels игр.

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