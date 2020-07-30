«Спасибо, Respawn и EA» — фанат Apex Legends встретил свою любовь в «королевской битве»

Блогер рассказал, что в одном из матчей случайно попался с девушкой под никнеймом irispixels. После этого они начали общаться и стали лучшими друзьями, хотя она жила в другом штате. По словам блогера, он понял, что она — все, что он когда-либо хотел в своей жизни и решил увидеться с ней. На следующий день во время игры в Apex Legends он попросил irispixels стать его девушкой, а через год сделал ей предложение — она согласилась.