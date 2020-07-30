«Спасибо, Respawn и EA» — фанат Apex Legends встретил свою любовь в «королевской битве»
Блогер First Spoken Gaming познакомился со своей женой в Apex Legends. Он опубликовал видео с историей их отношений на YouTube.
Блогер First Spoken Gaming познакомился со своей женой в Apex Legends. Он опубликовал видео с историей их отношений на YouTube.
Блогер рассказал, что в одном из матчей случайно попался с девушкой под никнеймом irispixels. После этого они начали общаться и стали лучшими друзьями, хотя она жила в другом штате. По словам блогера, он понял, что она — все, что он
В конце истории в своем видео блогер написал: «Спасибо, Respawn и EA, что помогли встретить ее». Он также опубликовал несколько моментов из совместных с irispixels игр.