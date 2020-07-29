Руку популярнейшего киберспортсмена застраховали на 830 тысяч долларов

В случае если с рукой киберспортсмена что-то случится, организации выплатят один миллиард южнокорейских вон (около 830 тысяч долларов). Также спонсоры планируют втрое увеличить зарплаты представителей команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eab7551d8e038c162d5f" data-vnd="eab7551d8e038c162d5f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eab7551d8e038c162d5f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Он является трехкратным чемпионом мира (2013, 2015 и 2016), а количество выигранных призовых превышает 1,1 миллиона долларов. По мнению большинства авторитетных экспертов, в своей сфере он считается лучшим игроком мира.

Киберспортсмен популярен в своей стране и участвует в рекламных акциях с известнейшими брендами мира. Сан Хек не жалеет денег на благотворительность, весной он пожертвовал 25 000 долларов на борьбу с коронавирусом.