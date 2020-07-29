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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Руку популярнейшего киберспортсмена застраховали на 830 тысяч долларов

24-летний игрок южнокорейской команды по League of Legends T1 Ли Faker Сан Хек застрахует свою правую руку. Это станет частью большой спонсорской сделки с организацией, передает корреспондент Vesti.kz.

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В случае если с рукой киберспортсмена что-то случится, организации выплатят один миллиард южнокорейских вон (около 830 тысяч долларов). Также спонсоры планируют втрое увеличить зарплаты представителей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он является трехкратным чемпионом мира (2013, 2015 и 2016), а количество выигранных призовых превышает 1,1 миллиона долларов. По мнению большинства авторитетных экспертов, в своей сфере он считается лучшим игроком мира.

Киберспортсмен популярен в своей стране и участвует в рекламных акциях с известнейшими брендами мира. Сан Хек не жалеет денег на благотворительность, весной он пожертвовал 25 000 долларов на борьбу с коронавирусом.

Напомним, что португальский футболист Криштиану Роналду застраховал свои ноги на 100 миллионов долларов, что является мировым рекордом.

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